Homeopatía: los hechos sin diluir Entrevista a Edzard Ernst

Kylie Sturgess, translated by Alejandro Borgo

March 9, 2017

Una de las mejores cosas que nos brindan las vacaciones es la oportunidad de leer y Edzard Ernst ha publicado un nuevo libro este año, en el cual examina el origen, los principios y la práctica de la homeopatía y discute las razones de su permanente popularidad. Irónicamente, mientra la medicina moderna ha cambiado notablemente, la homeopatía, que tiene sus raíces en la alquimia y la metafísica, continúa practicándose tal cual se hacía en los días de Hahnemann.

Homeopathy—The Undiluted Facts : Including a Comprehensive A-Z Lexicon es la historia de la homeopatía y su casi mágica atracción, con una discusión científica y racional de las cuestiones biológicas, químicas y psicológicas que surgen al analizar su tratamiento.

Tal como escribe en su libro:

Mi objetivo más importante es proveer un servicio a los consumidores informando sobre los hechos científicos de manera accesible. Mucha gente seducida por la homeopatía e incluso muchos individuos que la usan, no saben casi nada acerca qué se trata. Tal vez creen que tiene algo que ver con la medicina herbaria, por ejemplo. O quizá asumen que la homeopatía funciona como las vacunas. O pueden creer que la homeopatía es sinónimo de la medicina holística. Confusiones de esta clase nunca pueden constituir una buena base para tomar decisiones terapéuticas. No apunto a perpetuar viejos mitos sino más bien a proporcionar decisiones basadas en la evidencia y con buen información.

Edzard Ernst: Soy profesor retirado de medicina alternativa. Durante 20 años he ejercido en la Univesidad de Exeter. He investigado la medicina alternativa, en todos los aspectos, todos los tratamientos que se pueda imaginar. Ahora estoy retirado, he publicado mucho y mi más reciente libro trata sobre homeopatía.

Kylie Sturgess: Usted tiene una trayectoria de muchos años, y ahora su nuevo libro se llama “Homeopatía: los hechos sin diluir”. ¿Qué lo llevó a esta publicación particular que ha sido escrita luego de todo el trabajo que hizo antes?

Ernst: La homeopatía estuvo presente durante toda mi vida. De niño fui tratado por un homeópata, mi primer trabajo luego de estudiar medicina fue en un hospital homeopático. Consideré que un libro era importante porque el público lego malinterpreta la homeopatía. Incluso tengo la impresión de que los escépticos no están muy seguros de lo que es y cometen muchos errores cuando critican a la homeopatía.

Sturgess: ¿Cuales son algunos de los errores que cometen los críticos de la homeopatía?

Ernst: El más obvio es afirmar que los remedios homeopáticos no contienen nada. Obviamente, esto es cierto respecto de muchos remedios, pero no de todos. Si usted toma arsénico, por ejemplo, está tomando arsénico puro. Si está preparado de acuerdo a la farmacopea homeopática, el arsénico puro es un remedio homeopático. No lo compra con receta porque ello podría matarla. La primera dilución de arsénico contiene suficiente arsénico para matarla. La segunda dilución también podría ser mortal. Hay demasiadas malinterpretaciones y las cosas son muy complicadas.

Otra malinterpretación acerca de la homeopatía es que hay solo un tipo singular de homeopatía que podemos criticar. Esto no es cierto. Hay diferentes tipos de homeopatía. Está la homeopatía clásica, la cual fue enseñada por Hahnemann hace 200 años, pero hay otras, como la homeopatía clínica, homeopatía compleja, isopatía, etc. Las cosas se tornan complicadas, y pensé que un libro podría explicar todas estas complejidades.

Sturgess: Me dí cuenta de que usted escribió que trató de evitar la jerga e hizo lo posible para abstenerse de tomar una posición determinada mientras escribía el libro. ¿Fue difícil debido a su experiencia anterior, o le ayudó sabiendo que usted había estado a favor de la homeopatía y luego se convirtió en un escéptico respecto a ella?

Ernst: Creo que en el mundo de la homeopatía, probablemente soy bastante particular porque obviamente un homeópata está totalmente convencido y frecuentemente es crédulo y está lejos de la realidad. Tal vez yo fui homeópata hace tiempo. Ahora, soy uno de los más francos críticos de la homeopatía y por lo tanto y comprendo ambos campos. Creo que esto es lo que hace que mi libro sea inusual.

Sturgess: Lo que me sorprende es la disminución de la prescripción de la homeopatia por parte del Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido. ¿Que lo sorprendió cuándo estaba haciendo investigaciones para el libro?

Ernst: Si usted investiga una disciplina y va profundizando, encuentra nuevas cosas sobre la homeopatía, acerca de cualquier materia, que no esperaba. La parte sorprendente sobre la homeopatía que no les gusta escuchar a los escépticos, es que hay muy pocos estudios que no pueda objetar metodológicamente. Son estudios sólidos, y muestran que la homeopatía funcione. No estoy diciendo que la evidencia demuestre que la homeopatía funciona. De hecho si usted observa la evidencia críticamente y la resume, la totalidad de la evidencia no demuestra que funcione. Si usted escoge ciertos estudios, encontrará algunos buenos que demuestran lo contrario, y éste es otro error que cometen los escépticos respecto de la homeopatía cuando dicen que no hay buena evidencia. Primero que todo, hay mucha evidencia. Han hecho 500 pruebas clínicas. Segundo, algunas de estos ensayos muestran que la homeopatía sí funciona, y algunos de éstos son metodológicamente correctos (puedo especular por qué pasa esto y hay dos posibilidades: 1) Puro azar. 2) Fraude). De nuevo, llenos de contradicciones y fascinantes, una disciplina absolutamente fascinante.

Sturgess: La última vez que lo entrevisté fue acerca se sus memorias, Un científico en el País de las Maravillas, y le pregunté sobre el futuro de las afirmaciones de la medicina alternativa. ¿Cree que cambió su punto de vista desde entonces?

Ernst: No sé lo que dije aquella vez pero ¡sé que no soy bueno a la hora de predecir el futuro! De lo contrario, estaría en la costa oeste apostando en las carreras de caballos y convirtiéndome en un hombre rico. Solo soy un científico, y no puedo leer la borra del café. Habiendo dicho esto, creo que la medicina alternativa va a permanecer. Podemos luchar contra ella tanto como queramos. La gente no es precisamente racional y quiere creer en la medicina alternativa y en montones de cosas. Lo que podemos hacer es prevenir el daño que pueden hacer los farsantes, y eso es lo que estoy tratando de hacer.